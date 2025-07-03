CHP'den Özel Sektör Öğretmenlerinin Maaş ve Haklarına Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, özel sektör öğretmenlerinin taban maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik taleplerinin karşılanmasını talep etti.

Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda 2014 yılında yapılan değişiklikle özel okullarda müdür, yönetici ve öğretmenlere, resmi okullarda uygulanan asgari başlangıç maaş veya ders saati ücretinden az ücret verilemeyeceğine yönelik düzenlemenin iptal edildiğini söyledi.

Özel sektör öğretmenlerinin 11 yıldır büyük mağduriyet yaşadığını savunan Özçağdaş, "Sayıları 200 bini bulan özel sektör öğretmenlerimiz yasal güvenceden, taban maaştan mahrum kaldılar, ekonomik darboğaza girdiler. Öğretmenlerimiz geçen yıl Ankara'da 52 gün boyunca Meclisin önünde nöbet tuttular ve taleplerini dile getirdiler. Öğretmenlik Mesleği Kanunu çıkarıldı ama sorunları yine çözülmedi." ifadelerini kullandı.

Özel sektör öğretmenlerinin taleplerinin konuşulması için TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nu toplantıya çağırdıklarını anlatan Özçağdaş, muhalefet milletvekilleri olarak TBMM İçtüzüğüne uygun şekilde başvuru yapmalarına rağmen komisyonun toplanmadığını öne sürdü.

Bu kesimin taban maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik taleplerinin karşılanması gerektiğini söyleyen Özçağdaş, bu talepler karşılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.