CHP'den MTV iptali için AYM'ye başvuru

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Motorlu Taşıtlar Vergi'sinin (MTV) ikinci kez alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Günaydın, Parti Meclisi toplantısında bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınmasına yapılan itirazların oylamasıyla ilgili, "Parti Meclisi üyeleri önüne gelen somut dosya için karar verirler. Orada Ağrı'nın, Muş'un ve diğer illerin görevden alınmasına ilişkin kararlarını kendi iradeleri doğrultusunda oluşturdular. Yarın başka bir konu ya da başka bir dosya gelir kendi iradelerini ona göre oluştururlar. Bu, bir güven oylaması değildir" diye konuştu.