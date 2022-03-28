CHP'den motokuryeler ve dijital platform çalışanları için kanun teklifi

CHP, motokuryeler ve dijital platform çalışanlarının çalışma düzenine ilişkin kanuni çerçevenin oluşturulması, sağlık, sosyal güvenlik, ücret, sosyal ve mali haklarında güvenceli çalışma modelinin kurulmasına yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan 6 maddelik kanun teklifi; İş Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de çalışma hayatına ilişkin mevzuatta yeni çalışma biçimine yönelik düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Çalışanlar korumasız, güvencesiz ve düşük ücretlerle bu alanda çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu alanda çalışanların statülerinin saptanması önemli bir düzenleme konusunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede bu alanda yapılan sözleşmeler çalışanın statüsünü kendi hesabına çalışma statüsü ile işçi statüsü arasında bir konuma indirgemekte ve bu bağlamda işçiyi koruyucu mevcut düzenlemelerin uygulanamaz hale gelmesine neden olmaktadır. Kanun teklifi ile belirli objektif şart ve koşulların varlığı halinde bu çalışmanın tarafı olan çalışanların işçi statüsünde değerlendirilmesi gerekliliği düzenlenmiştir. Söz konusu statünün belirlenmesi ile birlikte bu çalışanların ücret, izin ve diğer haklarının da korunmasına yönelik özel koruyucu düzenleme ihtiyacı bulunmaktadır."