CHP'den milletvekili adayı olan Deva Partili Ekmen'in Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği paylaşımları ortaya çıktı: Bu kafa mı ülkeyi yönetmeye talip

CHP listesinden Mersin'de 3. sıra milletvekili adayı olan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'in Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıllar önce eleştirdiği tweetleri ortaya çıktı. Ekmen'in o tweetlerden bazılarında, "Ah Kılıçdaroğlu ah.. Yine mi çuvallamış?", "Bu kafa mı ülkeyi yönetmeye talip? Türkiye'nin en büyük şanssızlığı CHP ve Kılıçdaroğlu" yazdığı görüldü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala siyasi partiler milletvekili aday listelerini teslim etti. Millet İttifakı ortaklarından Deva, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partileri, CHP listesinden seçimlere girecek.

KILIÇDAROĞLU'NU SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞ

O isimlerden birisi de Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen oldu. CHP listesinden Mersin 3. sıra milletvekili adayı olan Ekmen'in, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıllar önce eleştirdiği tweetler ortaya çıktı. 2011 ve 2012 yılı tarihli Twitter paylaşımlarında Mehmet Emin Ekmen'in Kılıçdaroğlu için sert ifadeler kullandığı görüldü.

Ekmen'in söz konusu paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu yine mi çuvallamış?"

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI KILIÇDAROĞLU"

"Bu kafa mı ülkeye yönetmeye talip? Türkiye'nin en büyük şanssızlığı CHP ve Kılıçdaroğlu"

"MECLİS'TEKİ TÖRENE YETİŞEMEMİŞ"

"Kılıçdaroğlu Meclis'teki törene yetişememiş... Bu da bir ilk sanırım"

"AH KILIÇDAROĞLU AHH"

"YÖK'ü kaldıracağız" dedi. 35 dakika sonra bedelliden gelen parayı YÖK'e aktaracaklarını anlatıyor. Ah Kılıçdaroğlu ahh..."