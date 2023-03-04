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CHP'den Millet İttifakı toplantısının ardından durum değerlendirmesi

Politika Haberleri

CHP'den Millet İttifakı toplantısının ardından durum değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Millet İttifakı toplantısının ardından durum değerlendirmesi yapmak için yeniden toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Millet İttifakı toplantısının ardından durum değerlendirmesi yapmak için yeniden toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki 5'li toplantının ardından durum değerlendirmesi yapmak için parti genel merkezinde yeniden toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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