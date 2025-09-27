CHP'den Meclis Açılışında Cumhurbaşkanı'na Karşı Tavır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bugün itibarıyla millet iradesi 188 gündür tutsak. Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı'nı, Meclis açılışında ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiş" dedi.

CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından ilk Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren basına kapalı toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in önerisi ve Parti Meclisi'nin güvenoyu ile kurultay öncesinde görev yapan MYK üyelerinin, aynı görevlerinde devam etmeleri yönünde karar alındığını söyledi.

'POZİTİF BİR SİYASET İZLEDİK'

Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türkiye'nin 1'inci partisinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerini arayıp, bayramlarını kutladığını belirterek, "Meclis açılışında da Cumhurbaşkanı Genel Kurul salonuna girdiğinde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimizle kendisini ayakta karşıladık. Biz Türkiye'nin 1'inci partisi olmanın verdiği sorumlulukla pozitif bir siyaset izledik. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk. Hala da öyle olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara değinen Yücel, "Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in tutuklanması ardından Esenyurt'a kayyım atanmasıyla başlayan süreç, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla devam etti. Bugün itibarıyla millet iradesi 188 gündür tutsak. Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı'nı, Meclis açılışında ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiş. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, onlar 47 gün dahi gösterememişler. O yüzden Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız. Ancak elbette ki milletvekillerimizce diğer programlara katılım sağlanacak. 28'inci dönem 4'üncü yasama yılının milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yasama yılında da her şeyin üzerinde olan millet iradesini egemen kılmak için mücadeleye devam edeceğimizi sizlerle paylaşıyorum" diye konuştu.