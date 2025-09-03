CHP'den Mahkeme Kararına İtiraz: 'Hukuka Aykırı'

CHP, bir delegenin başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararına itiraz edildiğini bildirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine bugün verilen itiraz dilekçesinde söz konusu kararın Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle tedbirin kaldırılması talep edildi.

Siyasi parti kongrelerindeki seçimlere yönelik itirazların yalnızca seçim kurullarında yapılabileceği, mahkemenin bu alanda görevsiz olmasına rağmen parti organlarını görevden alarak geçici kurul atadığı belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Mahkemenin verdiği karar, açıkça hukuka aykırıdır. Ülkenin birinci partisinin bir kongresi iptal edilmiş ancak hangi somut delille bu kararların verildiği ortaya konmamıştır. İrade fesadı iddiası delillendirilememiştir. Hiçbir delegenin istemi dışında oy kullandığına ilişkin tespit bulunmamaktadır."

Kararın yalnızca CHP'ye değil Türkiye'deki demokratik düzene yönelik olduğu ileri sürülen dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Seçim yargısından alınamayacak karar, adliye mahkemesinden alınmaya çalışılmıştır. Daha önce açılan 9 davada reddedilen talepler, 10'uncu dava üzerinden tedbir kararıyla kabul edilmiştir. Böylece Anayasa'nın 67. ve 68. maddeleri baypas edilmiştir. Karar, kimin partiyi yöneteceğine hükmetmektedir. Seçilmiş yöneticiler yerine mahkemece belirlenmiş kişilerin yıllarca partiyi yönetmesi olasılığı doğmuştur. Bu durum, siyasi partilerin kendi iradesiyle yönetilmesi ilkesine aykırıdır. Eğer bu karar emsal alınırsa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin dahi adliye mahkemeleri tarafından iptal edilmesi gündeme gelebilir. 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararı, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu kadar, akla ve mantığa da aykırıdır. Bu karar, yok hükmündedir. CHP, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olarak yargı eliyle tasfiye edilemez."