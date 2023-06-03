CHP'den Kurultay Takvimlendirme Açıklaması
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CHP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklamada, seçim sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirildiği ve kurultay takvimlendirme çalışmalarına başlandığı belirtildi.
'KURULTAY TAKVİMLENDİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR'
Toplantının ardından partiden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yalan, iftira, montaj, kutuplaştırma gibi çirkin yöntemlere başvurmuştur. Bu süreç, siyasal iktidarın ve Cumhurbaşkanı adayının ahlaki meşruiyetini sorgulanır hale getirmiştir. Tüm bu olumsuzluklara karşın partimiz, yönetim organlarında seçim süreçlerini ve sonuçlarını ilk andan itibaren detaylı bir şekilde değerlendirmeye başlamıştır. Bugünkü Parti Meclisi toplantımızda da seçim sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirilmiş, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu birimimiz seçimlerde kullandığımız sistemimize ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirmiştir" denildi.Açıklamada CHP seçmenin verdiği mesajı, seçim sonuçlarını sandık, köy, ilçe ve illerde dikkatle incelemeye ve analiz etmeye, parti kurul ve karar organlarında devam edeceği kaydedilerek, "Bu değerlendirme sürecinde özeleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir. Partimizin kurultay takviminin düzenlenmesi ile ilgili karar Parti Meclisimizce değerlendirilmiş ve takvimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar yeni Merkez Yönetim Kurulu tarafından açıklanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak giderek derinleşen ekonomik krizden çıkışın yollarını göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. On milyonların demokrasi, özgürlük, adalet ve refah mücadelesinde buluşan ve büyüyecek olan iradesine sahip çıkacak, eşit ve özgür bir Türkiye'yi kurma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."