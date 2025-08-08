CHP'den Kamu İşçilerine Ücret Artışı Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Kamu çerçeve protokolüyle emekçilere reva görülen asla ücret artışı olmadığı gibi açık bir biçimde de sadakadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Taşcıer, 2025-2026 dönemi kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin 7 ay sürdüğünü söyleyerek, "İktidar önce 18 Temmuz'da kamuoyu önünde emekçiye açıkça bir söz verdi ve 2025'in 2'inci 6 ayı için yüzde 16,67 oranında artış önerdiğini ifade etti. Mutabakat metni hazırlandı, Bakan imzasını attı; ancak ne olduysa o imzadan sonra oldu. Çalışma Bakanı'nı adeta 'Şimşek' çarptı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir bakan, toplu sözleşme masasından yarım saat izin isteyip, geri dönmeyerek resmen kaçtı. Neticede anlaşma da ortada kaldı. Erdoğan, 30 Temmuz'da imzaladığı Cumhurbaşkanı kararıyla, kamu işçilerinin grev hakkını milli güvenlik gerekçesiyle fiilen yasakladı. Bu, Erdoğan yönetiminin 22 yılda ertelediği 22'inci grev olarak da tarihe geçti" dedi.

'SON DERECE HAKLILAR'

Taşcıer, "Süreç, sosyal olmadığı gibi ortada bir diyalog da yok. Katılımın dışlandığı, çoğulculuğun bastırıldığı, iradenin yukarıdan şekillendiği bir süreç olsa olsa 'asosyal monolog' olur. Sonuç olarak kamu çerçeve protokolüyle emekçilere reva görülen asla ücret artışı olmadığı gibi açık bir biçimde de sadakadır. Tek adam rejiminin, 'İşçiyi, emekçiyi enflasyona ezdirmedik' masalı kamu emekçisine verilen 50 liralık günlük yevmiye artışıyla da ifşa oldu. Bugün en ucuz lokantada bir kase mercimek çorbası 120 lira. Tek adamın verdiği günlük 50 lira yevmiye ile bir kamu işçisi yalnızca 4 kaşık çorba içebilir. Memurlar ve memur emeklileri de kamu çerçeve protokolü sürecinde yaşananlardan kendi gelecekleri adına kaygı duyuyorlar ve son derece haklılar. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8'inci dönem toplu sözleşme süreci de teamüllerin dışında başlatıldı. Kamu çerçeve protokolü sürecinde şahit olduğumuz keyfiliğin, kuralsızlığın ve kayırmacılığın burada da devam ettiğine üzülerek şahit oluyoruz" diye konuştu.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,