CHP'den istifa eden Çakır: Yörük çocuğu suçlanan adamlara ifade vermez

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'den kesin ihraç talebiyle sevk edildikten sonra partisinden istifa etti. Çakır, Yüksek Disiplin Kurulu'na ifade vermeyeceğini belirtti ve CHP'nin iç yapısını eleştirdi.

CHP'de dün kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne gideceğim; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde 30 yerde ismi geçen Turan Taşkın Özer'in önüne gideceğim öyle mi? Yörük çocuğu Hasan Ufuk Çakır, suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez" dedi.

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisi hakkında, 'Sabıkalı' dediği görüntüyü izleterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözler nedeniyle partisinin Antalya'daki kapalı grup toplantısında özür dilediğini söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken bir televizyon kanalında kendisi hakkında 'Sabıkalı' olduğu yönündeki haberleri gördüğünü ve buna tepki gösterdiğini hatırlattı. Çakır, bazı yayın organlarının tekliflerini kabul etmeden önce CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in kendisini aradığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle görüşeceğini söylemesi üzerine teklifleri kabul etmediğini belirten Çakır, görüşme gerçekleşmeyince yayınlara çıkmaya başladığını dile getirdi.

'CHP BİR YERE TAPUSUNU VERMİŞ'

Çakır, ihraç talebiyle sevk kararına ilişkin, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne gideceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde 30 yerde ismi geçen Turan Taşkın Özer'in önüne gideceğim öyle mi? Yörük çocuğu Hasan Ufuk Çakır, suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez, önce kendileri aklanıp gelecek. Ben söylemiyorum, soruyor savcı; 'Karı-koca 30 milyon liralık araban var, sen 90 bin liralık maaş alıyorsun. Peki Sarıyer'deki 5 milyon dolarlık villanı nasıl açıklayacaksın' diyor. Adam ifadesinde, '100 bin dolar Ekrem İmamoğlu'ndan alıyordum' diyor. Şimdi CHP demek ki bir yere tapusunu vermiş, buralara da şube müdürü atamışlar. Sen bugün genel başkan oldun; senin Marmaris'te, Çankaya'da dairelerin oldu. Türkiye'nin tümünde gayrimenkul zengini oldun. Peki sizin derdiniz ne? Bu devleti siz nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Şaibeye karışmış insanlarla bu devleti yönetemeyeceğini görecek herkes. Benim adım, şanım belli, ben çok büyük bir ailenin evladıyım. Öyle bir yere tosladılar ki onlar bunun hesabına veremeyecek. Hepsini mahkemeye verdim, RTÜK'e şikayet ettim ve bütün gücümle mücadele edeceğim."

Çakır, şu anda herhangi bir partiye geçmeyeceğini de ifade etti.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
