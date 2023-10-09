CHP'den İsrail-Filistin çatışmalarına çağrı: Savaşın sonlanmasını temenni ederiz

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İsrail ve Filistin'deki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Akın, Türkiye'nin itidal çağrısının yanı sıra uluslararası toplumun da devreye girmesi gerektiğini belirtti ve savaşın daha fazla acı ve yıkıma yol açacağını ifade etti. Ayrıca, Suriye ve Irak sınırlarında gerçekleştirilen operasyonda düşürülen SİHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü öğrenmelerinin neden başka ülkelerden olduğunu sorguladı.

CHP'li Akın: Savaşın büyümeden sonlanmasını temenni ediyoruz

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İsrail ve Filistin'de yaşananlara ilişkin, " Türkiye'nin itidal çağrısının yanı sıra taraflar arasında kalıcı ve hakkaniyetli bir barış için uluslararası toplumla birlikte devreye girmesi gerektiği görüşündeyiz. Savaş; daha çok acı, daha çok yıkım getirir. Orta Doğu'nun kan gölüne dönmemesi için bu savaşın daha da büyümeden sonlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

CHP'li Akın, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Akın, emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Emeklilerimiz, yeni yasama yılında dört gözle bu düzenlemeyi bekliyordu. Ama olmadı. Bırakın bir düzenleme yapılmasını, 'Emeklilerimizin sorunlarını konuşalım, bir çözüm bulalım' denerek parlamentoya getirilen önergeler, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Saray ve ortağı, vatandaşın halini görmediğini, sesini duymadığını, vatandaşın gerçek sorunlarıyla ilgilenmediğini bir kez daha göstermiş oldu. Hafta sonu partisinin kongresinde konuşan Erdoğan da, hayat pahalılığı altında ezilen işçileri, memurları, emeklileri enflasyona ezdirmediklerini anlatırken emeklilerimize ilişkin somut hiçbir açıklama yapmadı. Yine 'inşallah' diyerek, sadece memur emeklileri için bir çalışma yaptıklarını söyledi. Oysa emeklilerimiz her gün artan fiyatlar karşısında adeta hayatta kalmak için mücadele veriyor" dedi.

"SİHA'MIZIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ NEDEN BAŞKA ÜLKELERDEN ÖĞRENİYORUZ?'

Suriye ve Irak sınırları içerisinde bulunan terörist unsurlara yönelik operasyon icra edilirken bir SİHA düşürüldüğünü hatırlatan Akın, "SİHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü, kendi Milli Savunma Bakanlığımızdan değil, ABD Savunma Bakanlığı'ndan öğrendik. Dışişleri Bakanlığımız ise olayın üzerinden saatler geçtikten sonra bir açıklama yaparak; SİHA'nın düşürülmesinin operasyonun icrasını etkilemediğini söyledi. Oysa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, operasyondan önce 'Terör örgütü PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üstyapı ve tesislerinin meşru hedef olduğunu, üçüncü tarafların PKK ve YPG'ye ait olan tesislerden uzak durması gerektiğini açıklamıştı. Terör örgütüne ait meşru hedeflere operasyon icra edilirken ABD'nin bunların yakınında ne işi var? Bu açık uyarıya karşın SİHA'mızı düşüren ABD'ye, 'Sizin PKK'nın yanında, yakınında ne işiniz var?' diye neden sorulmuyor? Biz bu haberi Pentagon yetkililerinden öğrendikten sonra 'Aman ABD'yi kızdırmayalım' diyerek hareket edilmesini asla ve asla doğru bulmuyoruz. Biz gemimizin basılmasını, SİHA'mızın düşürülmesini neden başka ülkelerden öğreniyoruz? Bu sorulara milletimiz adına hükümetten bir cevap bekliyoruz" dedi.

'SAVAŞIN SONLANMASINI TEMENNİ EDERİZ'

Akın, hafta sonu Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırmasıyla yaşanan gelişmeleri izlediklerini belirterek, "Öncelikle, Filistin halkının haklı taleplerinin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Savaşın yaratacağı yıkımda, hangi taraf olursa olsun, özellikle sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun da altını çiziyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin itidal çağrısının yanı sıra taraflar arasında kalıcı ve hakkaniyetli bir barış için uluslararası toplumla birlikte devreye girmesi gerektiği görüşündeyiz. Savaş; daha çok acı, daha çok yıkım getirir. Orta Doğu'nun kan gölüne dönmemesi için bu savaşın daha da büyümeden sonlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR ÇELİK, GENEL BAŞKANIMIZI ARADI'

Akın, İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik'in seçilmesi ile ilgili soru üzerine, "Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da bir demokrasi şöleni yaşandı ve CHP'yi diğer partilerden ayıran da budur. Yarışan iki aday da partimizin kültürünü özümsemiş kişilerdir. Seçilen il başkanı Özgür Çelik ve yönetimine de başarılar diliyoruz. Bundan sonra omuz omuza yerel seçimler için birlikte çalışarak büyük bir zafer kazanacağız. İstanbul İl Başkanımız bugün Sayın Genel Başkanımızı aradı ve mazbatayı aldıktan sonra genel merkeze gelerek, genel başkanımızı ziyaret edeceğini söyledi" dedi.