CHP'den gençlere yönelik animasyon video

CHP, yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla gençlere yönelik bir animasyon video yayınladı. Videoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Gençliğe Hitabe'sinden alıntı yapıldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, videoda, 'Senin vazifen, korkuyu cesarete, gafleti adalete, nefreti sevgiye dönüştürmek olmalıdır. Şayet bir gün çaresiz kalırsan bir kurtarıcı bekleme, kurtarıcı sen ol. O yüzden ayağa kalk Türkiye, omuz omuza sandığa koş. Sadece bir adım kaldı. Mutlaka ama mutlaka kazacağız' mesajı verdi.

CHP, yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla gençlere yönelik bir animasyon video yayınladı. Videoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Gençliğe Hitabe'sinden "Yüz yıl içinde iktidara sahip olanlar, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı; işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur" alıntısına yer verildi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, videoda, "Senin vazifen, korkuyu cesarete, gafleti adalete, nefreti sevgiye dönüştürmek olmalıdır. Şayet bir gün çaresiz kalırsan bir kurtarıcı bekleme, kurtarıcı sen ol. O yüzden ayağa kalk Türkiye, omuz omuza sandığa koş. Sadece bir adım kaldı. Mutlaka ama mutlaka kazacağız" mesajı verdi.

CHP, bugün sosyal medya hesaplarında, yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanacak gençlere yönelik hazırlanmış bir animasyon video yayınladı. Video, "Ayağa kalk Türkiye'm. Sadece bir adım kaldı. Mevzu vatan ise gerisi teferruattır. Vatanını seven sandığa gelsin" mesajıyla paylaşıldı.

Videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Meclis'te Gençliğe Hitabe'yi okuduğu anlar canlandırılırdı ve hitabeden şu alıntı yapıldı.

"Yüz yıl içinde iktidara sahip olanlar, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı; işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur."

"BİR KURTARICI BEKLEME, KURTARICI SEN OL"

Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinden, "Unutma, umudunu kırmak ve seni istikbalinden vazgeçirmek isteyen düşmanlar, ilelebet mevcut olacaktır. Senin vazifen, korkuyu cesarete, gafleti adalete, nefreti sevgiye dönüştürmek olmalıdır. Şayet bir gün çaresiz kalırsan bir kurtarıcı bekleme, kurtarıcı sen ol. O yüzden ayağa kalk Türkiye, omuz omuza sandığa koş. Sadece bir adım kaldı. Mutlaka ama mutlaka kazacağız" mesajı verildi.