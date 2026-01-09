CHP'li Günaydın: Gazetecilerin bağımsız çalışmalarına yönelik zemin hazırlamak gerekiyor

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, "Halkın haber alma ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı bir ülkede demokrasinin geleceğinin parlak olacağından hiç kimse söz edemez. Engellemelerin kaldırılması lazım. Tüm gazetecilere hem çalışma olanaklarını sağlamak hem de özgür ve bağımsız çalışmalarına yönelik bir zemin hazırlamak gerekiyor" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki heyet, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Günaydın, 'Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Halkın haber alma özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı bir ülkede demokrasinin geleceğinin parlak olacağından hiç kimse söz edemez. Dolayısıyla buradaki engellemelerin ortadan kaldırılması lazım. Başta medya organlarının sahipliği olmak üzere tüm gazetecilere hem çalışma olanaklarını sağlamak hem de özgür ve bağımsız çalışmalarına yönelik bir zemin hazırlamak gerekiyor. Çok sayıda gazeteci dostumuz var. Bunlardan 3'ü çalışıyorsa, 7'si şu anda çalışmıyor; bunu biliyoruz. YouTube kanalları üzerinden kendilerini ifade etmeye çalışan ve burada da çok başarılı olan arkadaşlarımız var. Ama hem risk hem iktisadi zorluklar almış başını gidiyor. Buna karşın şunu söylemek isterim, siyasilerle gazetecilerin ilişkisi son derece saygın götürülmesi gereken bir ilişkidir. Burada parlamento muhabirlerine ben özel bir paragraf açmayı hem yararlı hem de gerekli görürüm. Buralarda uzun saatler boyunca çok stresli zamanlarda birbirimizle muhatap oluyoruz. Ben bize en aykırı yayın organları da dahil olmak üzere tüm gazeteci arkadaşlarımıza çalışmalar için en uygun zemini hazırlamayı kendimiz açısından görev sayıyorum" diye konuştu.

'16,5 MİLYON EMEKLİNİN YARISI 23 BİN LİRANIN ALTINDA ALIYOR'

Soruları da yanıtlayan Günaydın, en düşük emekli maaşının 20 bin olarak açıklanmasıyla ilgili, "16,5 milyon emeklinin yarısı 23 bin liralık maaş aylık düzeyinin altında para alıyor. Türkiye'de açlık sınırı 30 bin lira diyoruz. Cevdet Yılmaz, 'Bu bilimsel bir saptama değil' diyor. Cevdet Yılmaz'a göre TÜİK'in açıklamadığı her rakam bilim dışı. Yani DİSK'i, TÜRK-İŞ'i, HAK-İŞ'i hepsi benzer rakamlar açıklıyorlar. Kimisi iktidara yakın, kimisi iktidara uzak. Bu rakamları bilim dışı görerek hiçbir yere varamayız. 16 bin 881 lira en düşük aylık alan arkadaşlarımız, bunların sayısı 4 milyonun üzerinde. 18 bin 900 liraya çıkarılmıştı. Böylece 2 bin 57 liralık bir zam yapılmıştı, değil mi? Günlüğü 66 liraya denk gelen bir zam. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bunu 20 bin lira yapmak suretiyle bir 1100 lira daha zam yaptı. En düşük emekli aylığının 20 bin TL olması acaba kimi tatmin edebilir? Mesela Abdullah Güler bu konuda, 'Ben mutluyum. Göğsümü gere gere bu rakamı açıklıyorum' diyebiliyor mu? Yoksa şöyle bir şey içerisinde mi, 'Bunun bütçeye maliyeti 69 milyar lira.' Evet biliyoruz, 69 milyar lira doğru. Ama örneğin kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti 2 trilyon 770 milyar TL idi. Bundan hiç bahsetti mi kendisi? Yani bir taraftan Türkiye'yi 'Türkiye Yüzyılı' diyerek dünyanın uçan kaçan en büyük ülkesi olarak tanımlayacaksınız, sonra da 4 milyon yurttaşınıza açlık sınırının 10 bin TL altında ücret vereceksiniz. Hiç sıkılmadan, bunun bütçeye getirdiği maliyet üzerinden bir hesaplama yapıyorsunuz. 69 milyar lira evet; çarpmayı bölmeyi biliyoruz ama bu memleketin kaynaklarının nerelere nasıl harcandığının da farkındayız" dedi.

