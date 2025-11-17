CHP'den Ekonomik Krize Sert Eleştiri: Vatandaş Borç Batağında

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Vatandaş borç batağında çırpınıyor, çırpındıkça da batıyor. Vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borçları, ekimde 219 milyar lira artarak 5 trilyon 522 milyar lirayı buldu." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi eleştirerek, yargılamaların tutuksuz sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Yücel, iddianame ile CHP'ye kapatma davası açılmaya çalışıldığını iddia ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye'de çok partili yaşamın yolunu açan CHP'yi kimse kapatamaz. Kimse buna cüret edemez. Çünkü CHP, milletin partisidir. Gücünü ve meşruiyetini milletimizden alır." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz." açıklamasına değinen Yücel, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası'nın tutmayan tahminleri, bize ekonominin ne kadar öngörülemez bir hale geldiğini de gösteriyor. Bu kadar çok tahminin, yanılgının ve hedefin olduğu bir ekonomide, günübirlik politikalar yüzünden kimse önünü göremiyor. Merkez Bankası dahi sürekli hedef revize ediyorsa, hiçbir hedefi tutturamıyorsa, vatandaş ay sonunu nasıl getirsin? Merkez Bankası dahi önünü göremiyorsa, halkımız nasıl görsün? Her ne kadar halkımız ayağını yorganına göre uzatmaya çalışsa da artık yorgan ayağı örtmüyor, faturalar ödenemiyor, tencere kaynamıyor, maaşlar hiçbir açığı kapatamıyor. Vatandaş düşük ücretlerle canını hiçe sayarak geçim mücadelesi vermeye devam ediyor."

Yücel, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Herhangi bir önlem alınmadan, izinsiz, güvencesiz, tedbirsiz bir şekilde faaliyet gösteren bu iş yeri ve bu iş yerinin denetimini yapmayanlar, 7 canımızın hesabını nasıl verecek?" diye sordu.

"Alım gücü yükselmedikçe sokağın yangını daha da artacak"

Asgari ücret ve emekli aylıkları üzerinden hükümeti eleştiren Yücel, şöyle devam etti:

"AKP'nin TÜİK rakamlarıyla sokağın gerçekleri ne yazık ki uyuşmuyor. Vatandaş borç batağında çırpınıyor, çırpındıkça da batıyor. Vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borçları, ekimde 219 milyar lira artarak 5 trilyon 522 milyar lirayı buldu. 23 yıl boyunca bilinçli ve sistematik bir şekilde yoksullaştırılan, sosyal yardımlara muhtaç bırakılan halkımız, çaresizlik içinde bir çıkış yolu arıyor. AKP'nin ise halkı sosyal yardımlara muhtaç etmekten başka bir çözümü yok. İşsizlik sorununa çözüm bulunmadıkça, halkın alım gücü yükselmedikçe, insan onuruna yaraşır ücretlerle emeğin hakkının verildiği bir düzen tesis edilmedikçe, adaletsiz vergi sistemine son verilmedikçe, sokağın yangını her geçen gün daha da artacak, daha da harlayacak."