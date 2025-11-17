Haberler

CHP'den Ekonomik Krize Sert Eleştiri: Vatandaş Borç Batağında

CHP'den Ekonomik Krize Sert Eleştiri: Vatandaş Borç Batağında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, borçlarının artışı hakkında endişelerini dile getirerek, vatandaşların geçim mücadelesinin giderek zorlaştığını ve hükümeti eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Vatandaş borç batağında çırpınıyor, çırpındıkça da batıyor. Vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borçları, ekimde 219 milyar lira artarak 5 trilyon 522 milyar lirayı buldu." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi eleştirerek, yargılamaların tutuksuz sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Yücel, iddianame ile CHP'ye kapatma davası açılmaya çalışıldığını iddia ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye'de çok partili yaşamın yolunu açan CHP'yi kimse kapatamaz. Kimse buna cüret edemez. Çünkü CHP, milletin partisidir. Gücünü ve meşruiyetini milletimizden alır." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz." açıklamasına değinen Yücel, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası'nın tutmayan tahminleri, bize ekonominin ne kadar öngörülemez bir hale geldiğini de gösteriyor. Bu kadar çok tahminin, yanılgının ve hedefin olduğu bir ekonomide, günübirlik politikalar yüzünden kimse önünü göremiyor. Merkez Bankası dahi sürekli hedef revize ediyorsa, hiçbir hedefi tutturamıyorsa, vatandaş ay sonunu nasıl getirsin? Merkez Bankası dahi önünü göremiyorsa, halkımız nasıl görsün? Her ne kadar halkımız ayağını yorganına göre uzatmaya çalışsa da artık yorgan ayağı örtmüyor, faturalar ödenemiyor, tencere kaynamıyor, maaşlar hiçbir açığı kapatamıyor. Vatandaş düşük ücretlerle canını hiçe sayarak geçim mücadelesi vermeye devam ediyor."

Yücel, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Herhangi bir önlem alınmadan, izinsiz, güvencesiz, tedbirsiz bir şekilde faaliyet gösteren bu iş yeri ve bu iş yerinin denetimini yapmayanlar, 7 canımızın hesabını nasıl verecek?" diye sordu.

"Alım gücü yükselmedikçe sokağın yangını daha da artacak"

Asgari ücret ve emekli aylıkları üzerinden hükümeti eleştiren Yücel, şöyle devam etti:

"AKP'nin TÜİK rakamlarıyla sokağın gerçekleri ne yazık ki uyuşmuyor. Vatandaş borç batağında çırpınıyor, çırpındıkça da batıyor. Vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borçları, ekimde 219 milyar lira artarak 5 trilyon 522 milyar lirayı buldu. 23 yıl boyunca bilinçli ve sistematik bir şekilde yoksullaştırılan, sosyal yardımlara muhtaç bırakılan halkımız, çaresizlik içinde bir çıkış yolu arıyor. AKP'nin ise halkı sosyal yardımlara muhtaç etmekten başka bir çözümü yok. İşsizlik sorununa çözüm bulunmadıkça, halkın alım gücü yükselmedikçe, insan onuruna yaraşır ücretlerle emeğin hakkının verildiği bir düzen tesis edilmedikçe, adaletsiz vergi sistemine son verilmedikçe, sokağın yangını her geçen gün daha da artacak, daha da harlayacak."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.