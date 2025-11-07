CHP'den Eğitim Yatırımlarına Eleştiri ve Yeni Kreş Açılışı

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, " Türkiye'de kamu eliyle yapılması gereken eğitim yatırımlarında ciddi bir eksilme ve azalma var. Türkiye genelinde bugün itibarıyla 777'nci kreşimizi açıyoruz. 2029 yılına geldiğimizde kreşlerle ilgili koyduğumuz hedef bindir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Nilüfer Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törene Zeybek'in yanı sıra CHP Bursa milletvekilleri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, törende yaptığı konuşmada, eğitim yatırımlarını eleştirerek, "Türkiye'de kamu eliyle yapılması gereken eğitim yatırımlarında ciddi bir eksilme ve azalma var. Özellikle hızlı göç alan, nüfusu hızlı artan illerin hızla nüfusu artan ilçelerinde ilköğretim, ortaöğretim, lise ve benzeri eğitim kurumları, meslek liselerinin ihtiyaç olduğu gibi, artık pedagojik eğitim de bize göstermiştir ki, çocukların hemen doğumdan sonra, kendilerini en erken yaşta eğitimle buluşturmak, onların fırsat eşitliğine kavuşmasındaki en başarılı yöntemlerden bir tanesidir. O nedenle gündüz bakımevleri, kreşler, anaokulları ya da 0-3, 3-5 yaş arasındaki bütün çocuklarımıza vereceğimiz eğitimler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerimizin yetişmesinde ve dünyayla rekabet etmesinde de milletimize çok büyük bir avantaj sağlayacaktır" dedi.

'777'NCİ KREŞİMİZİ AÇIYORUZ'

CHP'nin, Türkiye genelinde bin kreş açmayı hedeflediğini söyleyen Zeybek, "Türkiye genelinde bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, tam 777'nci kreşimizi açıyoruz. 2029 yılına geldiğimizde kreşlerle ilgili koyduğumuz hedef bindir. Yani yüzde 77,7 oranı tutturmuş durumdayız. Hiç yurdu olmayan şehirlerde yurt, hiç kreşi olmayan ilçelerimizde mutlaka kreş, gündüz bakımevi ya da yaşlı bakım evleri ya da öğrenci dinlenme tesisleri adı altında ya da kent lokantaları açılmasının toplumun yaşamına doğrudan etkisi olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 77 yurdun da açıldığını belirten Zeybek, şunları söyledi: "Günlük yaşamda özellikle de ekonomik anlamda dar gelirlilerin, dezavantajlı grupların sorunlarına çözüm üretecek, üretim çağına girmiş olan insanlarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin, kendi ekonomik özgürlüklerini daha erken sağlayarak yaşama katılmasını mutlaka sağlayacağız. Sadece İstanbul'da 16, Türkiye genelinde 77 yurt açarak, bugün bu kreşte öğrenime başlayan çocuklarımızın, üniversite eğitimine gittiklerinde de bu fırsat eşitliğinden yararlanması ve aileler üzerindeki baskının azalması konusunda da temel bir yaklaşımımız var."