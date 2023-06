CHP'den döviz ve ekonomi açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dar ve sabit gelirli vatandaşların hayatının her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek, döviz ve fiyat artışlarına dikkat çekti. Ayrıca, Özgür Özel'in genel başkanlıkla ilgili sözlerine ilişkin de açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Genel başkanlık da dahil üzerime düşen tüm sorumlulukları yapmaya hazırım" sözlerine ilişkin, "Bundan sonraki süreci üyeler, ilçe, il ve kurultay delegeleri belirleyecektir. Kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için de herkes elinden geleni yapmalıdır, yapacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısı ardından Faik Öztrak, açıklama yaptı. Öztrak, dar ve sabit gelirli vatandaşların hayatının her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek, "1 dolar 23,5 liranın üzerine çıktı. Oysa 14 Mayıs'tan önce 1 dolar 19 lira 58 kuruştu. Seçimden bu yana geçen bir ayda bir dolar almak için 4 lira 7 kuruş fazla ödemek zorundayız. Döviz bitti. TL pul oldu, olmaya da devam ediyor. Zam yağmuru hızlanıyor. 1 kiloluk çayın fiyatı seçimden önce 96 liraydı, şimdi 138 liraya çıktı. Benzinin litresine 2,70 TL, mazotun litresine 1,40 TL, LPG'ye 68 kuruş zam geldi. Sigaraya zam, alkollü içeceklere zam. İthal ürünlerin tamamına zam. Şimdi ekmeğin fiyatının fırınlara un desteğinin bitmesiyle 6 liradan 10 liraya çıkması konuşuluyor. Makarnadan her türlü unlu mamule ciddi fiyat artışlarının kapıda olduğu haberleri geliyor. Fiyat artıyor da bunun çiftçiye faydası var mı? Ne gezer? Biz, 'Buğdayda taban fiyat 13 bin liranın altına düşmesin' dedik. Seçim bitti, saray 9 bin 250 lira fiyat açıkladı. Ama geçen yıla göre yüzde 24 fiyat artışı çiftçinin maliyetlerine yetmiyor. Diyarbakırlı buğday üreticisi tohum, mazot, gübre, ilaç, hasat, harman, sigorta derken 'Bu fiyattan çiftçinin eline kalan sıfır lira' diye dert yanıyor. Peki, bu çiftçi bu fiyatla nasıl geçinecek? Çoluğunu çocuğuna okula giderken nasıl harçlık verecek? Evine nasıl ekmek götürecek? Paramız pul olmaya devam ettikçe, her şeye zam geliyor. Milletimizin cüzdanını, tenceresini boşaltıyor" ifadelerini kullandı.

Öztrak, yerel seçime yönelik çalışmalara ilişkin soruya da "Kongreler takviminin başlamasıyla birlikte bir yenilenme, tazelenme sürecine de partimizde şahit olacağız. Bu tabii yerel yönetim seçimlerine enerjinin yönlendirilmesinde önemli katkılarda bulunacak. CHP olarak, biz bu seçimlerde mevcut yönetimi tarihi bir yenilgiye uğratmaya kararlıyız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Onlar birtakım hazırlıklar yaptıklarını söylüyorlar, biz daha fazlasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.