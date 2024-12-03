Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Asya ülkesinde sıkıyönetim ilan edildi

 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı
Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a 'siyasi süreç' çağrısı

Bu sefer dinleyecek mi? Erdoğan'ın Esad'a kritik bir çağrısı var

CHP'den 'Derhal Seçim' İstemi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Batman'da yaptığı açıklamada, erken seçim arzusu yerine derhal seçim yapılmasını talep etti. Yerel seçimlerde aldıkları başarılarına dikkat çeken Yücel, seçimlerin güven ortamında yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Seçimlere zaman var. Biz diyoruz ki erken seçim değil derhal seçim." dedi.

Batman'da partisince düzenlenen "İl Danışma Kurulu Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen Yücel, toplantının gerçekleştirildiği CHP İl Başkanlığına geçti.

Yücel, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştirdi.

"Daha yargı süreci devam ederken Yüksek Seçim Kurulunun adli sicil kaydıyla başvuru yaptığında adaylığına izin verdiği isimleri sadece bir soruşturmayla yargı kararı olmadan görevden almak, yerine kayyım atamak bir demokrasi ayıbıdır. Bir belediye başkanı görevden alınıyorsa o belediye meclis üyelerinden seçim yapılarak belediye başkan vekili seçilmesi gerekir." diyen Yücel, bunu doğru bulmadıklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığını hatırlatan Yücel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan yargılandığını anımsattı.

Yücel, "İstedikleri kadar davalar, soruşturmalar açsınlar, istedikleri kadar kayyum uygulamalarına devam etsinler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla ve asla bir adım dahi geri adım atmayız." ifadesini kullandı.

Ekonomik sıkıntılara da değinen Yücel, şöyle dedi:

"Seçimlere zaman var. Biz diyoruz ki erken seçim değil derhal seçim. Eğer kendilerine güveniyorlarsa getirsinler sandığı. İşte o zaman 47 yıl sonra yerel seçimlerde birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl genel seçimlerde de birinci parti olacağını bu ülke bu millet görsün."

Yücel daha sonra "CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Politika
img

Arda Güler resti çekti
img

Operasyon an meselesi! Muhalifler, Tel Rıfat'tan sonra yeni hedef için yola çıktı
img

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Evlilik Boşanma CANLI izle! Aşk Evlilik Boşanma NOW TV izle! Bahar 27. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Güney Kore'de neler oluyor? Sıkıyönetim ilan edildi Bahar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Aralık Gölbaşı, Etimesgut, Ayaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Beyoğlu, Esenyurt, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 3-4 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 3-4 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.