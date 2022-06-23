CHP'den 'Çocukları Dinliyoruz' toplantısı

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, "CHP Çocuk Hakları Politika Belgesi" çalışmaları kapsamında, 45 belediyenin çocuk meclisleri ve kent konseylerinden 80 çocuğun katılımıyla "Çocukları Dinliyoruz" toplantısı yapıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, çocukların tespitleri, talepleri, hayalleri ve beklentilerinin dinlendiği çevrim içi toplantının sonuçlarına ilişkin hazırlanan rapor MYK'ya sunuldu.

CHP Çocuk Hakları Politika Belgesi taslağına katkı sunacak görüşlerin dile getirildiği raporda, "yetişkinlerin çocuk haklarını önemsemediği, çocukları ilgilendiren kararlarda çocuk katılımı ilkesinin gözetilmediği, çocukların yoksulluk, barınma, eğitim, sağlık, çevre, sosyal haklar konularında yaşadıkları sorunlar, oyun hakkı başta olmak üzere haklarının yok sayılması" öne çıkan başlıklar oldu.

Raporda, çocukların ifadeleriyle, "ihmal ve istismar, çocuğa yönelik şiddet, gelecek kaygısı, çocuk işçiliği, ayrımcılık ve ötekileştirmenin yanı sıra Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma, eğitim sistemine, ekonomik krize, gelecek kaygısına, genç işsizliğine, yoksulluğa" dair tespitleri ve önerileri yer aldı.

Çocukların CHP'den ve yetişkinlerden beklentileri ile çocuk meclislerinin ve çocuk belediyelerinin yaygınlaşmasına ilişkin talepleri de rapora yansıdı.

Açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın değerlendirmelerine de yer verildi.

Karaca, çocukların yetişkinlerden, haklarının gözetilmesini ve kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerine başvurulmasını istediğini belirterek, çocuklarla birlikte politikalar geliştirmenin temel hedefleri olduğunu aktardı.