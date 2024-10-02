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CHP'den Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu İhtiyacı Vurgusu

CHP'den Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu İhtiyacı Vurgusu
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, çocuk haklarının korunması adına TBMM'ye sunulan 'Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu' kanun teklifinin takip edileceğini açıkladı. Kaya, çocuk cinayetleri ve kayıplarına dikkat çekerek, komisyonun hayati derecede önemli olduğunu ifade etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Bu yasama döneminde bizler, öncelikli olarak Meclis grubumuzun 13 Eylül tarihinde TBMM Başkanlığına sunduğu, 'Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu' adı altında daimi bir ihtisas komisyonu kurulmasına dair kanun teklifinin takipçisi olacağız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, partisinin bazı kadın milletvekilleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kaya, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 yılından itibaren kayıp çocuk sayısını paylaşmadığını ve kadın ile çocuk cinayetlerinin arttığını ifade etti. Kaya, "Bu yasama döneminde bizler, öncelikli olarak Meclis grubumuzu 13 Eylül tarihinde TBMM Başkanlığına sunduğu, 'Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu' adı altında daimi bir ihtisas komisyonu kurulmasına dair kanun teklifinin takipçisi olacağız. Bu komisyonun kurulmasının işte bugünlerde hayati derecede önemli olduğunu görüyoruz. Ayrıca söylediğimiz gibi, çocuklarımıza ilişkin sağlıklı bilgi ve veri toplanması, çocuk hakları ihlallerinin önüne geçecek tüm ilgili kanunların harfiyen uygulanması ve ilgili bakanlıkları ısrarlı takibimiz devam edecektir. Aynı Narin Güran kızımızın olayını takip ettiğimiz gibi olacak" ifadelerini kullandı.

Kaya, son yıllarda çocuk cinayetlerinin arttığını belirterek, "Buradan sesleniyoruz, 40 yıllık dostluğa 8 yaşında bir çocuğu feda edenlerin bu Meclis'te işi yoktur. 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni günlerce ortada yokken ses çıkarmayanların, bu Meclis'te işi yoktur. Burası susanların değil, halk için sesini çıkaranların yeridir. Canın siyaseti olmaz, vicdanı ile siyaset yapanlar bunu bilirler, bilmelidirler. Biz ise kimseye bu saatten sonra, vicdanı ve merhametiyle siyaset yapmayı öğretecek değiliz. Ama şunu yapacağız; sizlere ağır gelen o koltuklardan sizleri kaldırıncaya kadar, kayıp ve öldürülen çocukların tek tek hesabını soruncaya kadar, çocuk istismarlarının önüne geçinceye kadar burada olacağız" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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