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CHP'den bir istifa

CHP'den bir istifa

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Onursal Adıgüzel Politika Haberler

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