CHP'den 'Basın Kanunu'na tepki Politika Haberleri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdiler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdiler. CHP milletvekilleri Basın Kanunu'na TBMM genel Kurulu'nda tepki gösterdiler. CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal Van ilinin sorunları hakkında konuştu. Konuşmasının sonlarında CHP milletvekilleri ellerindeki 'Sosyal Medyama Dokunma', 'Sansür Yasasına Hayır', 'Yalan Haber Kime Göre Neye Göre' ve 'Basınsız Basın Yasasına Hayır' yazılı dövizleri basın locasına doğru kaldırdılar. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Politika Haberler

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