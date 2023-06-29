CHP'den Ak Parti'ye bayram ziyareti

ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla CHP heyeti, Ak Parti'yi ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet AK Parti Genel Merkezinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı heyeti kabul etti. Türkiye Yüzyılının ilk Kurban Bayramını yaşadıklarını söyleyen Uygur, "Milletimizin desteğiyle güzel bir demokrasi şöleniydi 14 Mayıs ve 28 Mayıs itibariyle Türkiye Yüzyılının kapılarını ardına kadar açtık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur ittifakı olarak. Hem meclis çoğunluğumuzu elde ettik. Tabii bayramlar hoşgörünün, kardeşliğin, dayanışmanın zirve yaptığı dönemler ama maalesef işte hani çok hoş olmayan bazı şeyler karşılaşabiliyorsunuz. Son dönemde hepimiz takip ettik sistematik olarak ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı bir takım operasyonlarla karşı karşıyayız. İşte son örneğin İsveç'te dün yine elim hadise yaşandı tabii lanetliyoruz. Hem bir caminin önünde hem Kurban Bayramı'nda hem polis koruması altında bir de yargı yargısının onayıyla gerçekleşen elim bir saldırı. En güçlü şekilde lanetledik. Hukuki ve meşru bütün yollarda zeminde bu hep dile getireceğiz. Tabii hak ve özgürlükler hak ve özgürlüklerine müdahale ettiği anda hak ve özgürlük olmaktan çıkan hukukun en temel prensibidir. Hem İsveç makamlarını kınıyoruz. Hem bu hadiseyi gerçekleştirenleri en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Bütün aslında bu kritik süreçlerde hani bunda 15 Temmuz'da bu örneğini gördük. Bütün bu kritik süreçlerde, dönemeçlerde hepimiz her zaman sağlığını, ferasetini gösterip hep devletinden yana ve milletinden yana tavrını koydum. Güçlü ve büyük Türkiye'den yana tavrını koydu. Yine işte en son 28 Mayıs ve 14 Mayıs'ta örneğini gördük. Bu elim hadiselere, saldırılara, operasyonlara inat güçlü ve büyük Türkiye yolunda milletimizle beraber emin adımlarla Cumhurbaşkanımızı liderliğinde ilerlemeye devam edeceğiz. Milletimizle birlikte Cumhur İttifakı olarak yine demokrasiye bağlı kalarak milletimize hizmet etmeye, yeni dönemde de inşallah yeni anayasa değişikliğimizde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Öncelikle Kurban Bayramlarını tebrik eden Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz "Türk, İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz bayram dayanışmanın, kardeşliğin, paylaşmanın. Bir de yaptığı özelde anlamlı günler. Çok şükür Cenab-ı Allah'a yine kazasız belasız geçiyoruz. Tabii bayrama gelinen süreçte Türkiye çok önemli bir olayları geride bıraktı. Kendi iç istikrarını sağlamak bakımından son derece önemli olan 2 seçimi gerçekleştirdik. Bir demokrasi şölenine dönüştü. Bütün içeriden dışarıdan bu süreci baltalamak isteyenlere, yine bu süreçte gerilim yaşatmaya, milletimizi birbirine kamplaştırmaya, birbirine düşürmeye yönelik o hepsini boşa çıkararak demokrasi şölenine dönüştü. İstikrar anlamında milletimize onayı ve onayıyla önemli bir döneme girdik. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 yerel seçimleri var. Bizde inanıyor ve umut ediyoruz ki milletimiz merkezi iradeye verdiği desteği yerel yönetimlerde de yine Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek verecektir" şeklinde konuştu.

Bütün konsantrasyonu yerel seçimlere verdiklerini kaydeden Durmaz, "Merkezi hükümetle müdahil olan, onunla beraber yerel yönetim yapısının şehirlerimizin güçlenmesine, kalkınmasını, şehirlerimize değer katmaya daha fazla destek olacağını düşünüyoruz. O nedenle de inşallah bütün konsantrasyonumuzu veriyoruz. Biz çok şükür milletimizin tercihi ve teveccühüyle buradan anımızın akıyla çıktık. Yerel seçimlere de aynı şekilde genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın, liderliğinde en iyi sonuçların alınacağı umuduyla görüyoruz. Şüphesiz bu konuda kendilerinin takdirlerinin ne olacağını önümüzdeki günlerde şekillenecektir. Ama biz şunu biliyoruz bu kadim şehirler böyle yönetilmeyi hak etmiyor. O yüzden şimdi seçimden sonra Millet İttifakı'nda başlayan değişim dönüşüm süresinin yerel seçimde de yeni değişimlere gebe olduğunda görüyoruz. Ben tekraren bayramınız için mübarek olmasını diliyorum. Alt alta yazıyoruz 16 masa olmuyor. 16'lı masayı da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.