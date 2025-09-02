CHP'den Adalet Vurgusu: 'Hukuk Sistemimize Olan İnancımızı Bitiremezler'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "25 yıldır, evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayan, mahkeme kararlarına uymayan, adaleti 'Türkiye'de hukuk var' söylemine indirgeyen AKP iktidarı hukuk sistemimize olan inancımızı bitiremez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, 2025-2026 adli yılının açılmasıyla ilgili, "2025-2026 adli yılı, demokrasiyi hedef alan siyasallaşmış yargının, 19 Mart'ta millet iradesine yaptığı darbenin gölgesinde başladı. 2025 yılı hukuk tarihine, ağır hak ihlallerinin yaşandığı, haksız ve hukuksuz tutuklamaların yapıldığı, millet iradesinin yargı eliyle gasbedildiği bir yıl olarak geçecektir. Tarihe 'Mühürsüz seçim' olarak geçen 16 Nisan referandumu sonrasında kuvvetler ayrılığından hızla uzaklaşılan ülkemizde, yargı her geçen gün daha da siyasallaşarak, bağımsız ve tarafsız yapısını maalesef tamamen yitirmiş durumdadır" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamaları eleştiren Deniz Yücel, "Hiç şüphesiz Türkiye'nin her yerinde, her şeye rağmen mesleğinin onurunu koruyan hakimlerimiz, savcılarımız, adaletin yılmaz savunucuları avukatlarımız ve fedakar adliye çalışanlarımız var. 25 yıldır, evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayan, mahkeme kararlarına uymayan, adaleti 'Türkiye'de hukuk var' söylemine indirgeyen AKP iktidarı hukuk sistemimize olan inancımızı bitiremez. Biz bu ülkeye, bu ülkenin adalete inanan namuslu hukukçularına güveniyoruz. Yeni adli yılda hukukun ve adaletin zaferini kutlamak için daha çok çalışacağız. Bu mücadeleyi bizlerle birlikte vermekten geri durmayan tüm hukukçuları saygıyla selamlıyor, yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.