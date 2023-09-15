CHP'deki kongre gerginliği devam ediyor

CHP Milletvekili Baltacı: "Hem parti içerisindeki hukuk mücadelemizi hem de parti dışındaki hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

KASTAMONU - Cumhuriyet Hak Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. Konu ile ilgili konuşan Baltacı, yaşanan olayla ilgili hem parti içerisindeki hukuk mücadelelerini hem de parti dışındaki hukuk mücadelesini sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresinde CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, kongrenin başlayacağı sırada, kendisine "Seni Afyonkarahisar'dan da genel merkezden de " dediğini iddia ettiği CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in oturduğu masaya yürüdü. Baltacı ile Erbilgin'in üzerine yürüyen Köksal, tartışmada fenalık geçirerek bayıldı. Divan Başkanlığına CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in teklif edilmesi üzerine bazı partililer, "hırsız dışarı" sloganları attı.

Yaşanan olayın ardından CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu'da partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili konuştu. Hem parti içerisinde hem de parti dışında gerekli hukuk mücadelesini vereceklerini kaydeden Baltacı, "Partimizin ve toplumun bizden istediği önderlikle ilgili mücadelemizi bugün başlatmak için start vereceğiz" dedi.

"Bir taraftan hukuk mücadelemizi, bir taraftan da siyasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz"

CHP Afyonkarahisar İlçe Kongresine davetli olarak katıldıklarını söyleyen Baltacı, "Ne yazık ki basına ve kamuoyuna yansıyan, hiç istemediğimiz görüntülere sahne oldu kongremiz. Hem parti içinde, hem parti dışında, makamı, mevkii ne olursa olsun, bu ister bir siyasetçi olsun, bu ister bir gazeteci kılığında birisi olmuş olsun, hiç fark etmez. Biz provokasyona, biz komploya karşı, biz hakarete ve iftiraya karşı hem parti içerisindeki hukuk mücadelemizi hem de parti dışındaki hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bir taraftan hukuk mücadelemizi, bir taraftan da siyasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz, bizim için bu dünyada onur ve haysiyet makamının üstünde herhangi bir makam yoktur. O yüzden talip olduğumuz yer, onur ve haysiyet makamıdır. Biz, Afyon Merkez İlçe Kongresinde bize yakışanı, bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiline, bir Cumhuriyet Halk Partisi il başkanına, bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesine yakışanı yaptık. Biz Kastamonu'ya Kastamonululara yakışanı yaptık. Orada provokasyonun bir parçası olmamak için elimizden gelen mücadeleyi verdik" dedi.

"Afyon Merkez İlçe Kongresi'nde yaşananlarla ilgili parti organlarının ve genel başkanımızın harekete geçmesini talep edeceğim"

"Biz, parti içerisindeki tartışmaların kamuoyuna yansımaması gerektiğini düşünen insanlarız" ifadelerine yer veren Baltacı, "Ama buna rağmen gerek parti meclisindeki bazı ifadelerin gerek kongredeki ifadelerin kamuoyuna yansıdığını üzülerek görüyoruz. Kongrede Grup Başkanvekili Burcu Köksal ve eşi, akrabaları ve yandaşları tarafından atılan tempo tutan o hırsızlar ifadesi, İsmail Saymaz'ın kamuoyuna aktardığı ifadelerin devamıdır. Biz nasıl o ifadelere parti meclisinde ayağa kalkarak onurlu ve haysiyetli bir şekilde karşı koyduysak yarın da bu karşı koyuşu sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum. Hiç kimse Kastamonuluların, partililerimizin eşitlik, adalet mücadelesini bu şekilde karalama hakkına sahip değil makamı, mevki ne olursa olsun. Onun için öncelikle parti içerisindeki hukuk yollarına başvuracağız. Bir taraftan da yargıya başvuracağız ama bununla ilgili siyasi mücadelemize de devam ettirmekten bir adım geriye atmayacağız. En geç 24 Eylül'de bir parti meclisi toplantımız olacak. O parti meclisi toplantısında parti meclisi üyelerimiz olacak, genel başkanımız olacak, genel başkan yardımcılarımız olacak ve grup başkan vekillerimiz olacak. Orada herkesin bulunduğu toplantıda Afyon Merkez İlçe Kongresi'nde yaşananlarla ilgili parti organlarının ve genel başkanımızın harekete geçmesini talep edeceğim. Eğer gereği orada yapılırsa eğer bunun gereği parti organlarında yapılırsa başımızın üstünde yerleri olur. Ama yapılmazsa hakkımızı hukukumuzu toplumun vicdanında aramaya devam edeceğiz. Önce parti içerisinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Eğer orada gerekli işlemler yapılmazsa veya orada gereği yapılmazsa biz de kendimizi toplumun, vicdanımıza teslim edeceğiz. Önümüzdeki süreci hep birlikte takip edeceğiz" diye konuştu.