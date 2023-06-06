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CHP'de yeni MYK ilk kez toplandı

Politika Haberleri

CHP'de yeni MYK ilk kez toplandı Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yeni üyeleriyle ilk kez gerçekleştirildi.

CHP'de yeni MYK ilk kez toplandı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yeni üyeleriyle ilk kez gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezinde bir araya gelen MYK saat 13.00'te toplantıya başladı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Gerçekleştirilen toplantıya dair CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu Politika Haberler

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