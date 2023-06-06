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CHP'de yeni MYK ilk kez toplandı

CHP'de yeni MYK ilk kez toplandı

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı yeni üyeleriyle ilk kez gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı yeni üyeleriyle ilk kez gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezinde bir araya gelen MYK, saat 13.00'te toplantıya başladı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Gerçekleştirilen toplantıya dair CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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