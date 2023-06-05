CHP'de Yeni MYK Belli Oldu
Politika Haberleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski MYK üyelerinin istifalarının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Eski üyelerden Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Lale Karabıyık ve Faik Öztrak yeni MYK'da da yer aldı.
CHP'de yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. Eski MYK üyelerinden Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın ve Devrim Barış Çelik yeni MYK'da da yer aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ardından istifalarını sunan MYK üyeleri ile genel merkezde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, basına kapalı yapılan toplantıda eski MYK üyelerine teşekkür etti. Ardından Kılıçdaroğlu, yeni MYK üyelerini belirledi. Daha önce 18 kişiden oluşan MYK'nın yeni listesinde 15 kişi yer aldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerden sorumlu olduğu MYK'da şu isimler yer aldı:"Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İşçi Sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu, Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Bilim - Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre."İstifa eden isimlerden Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Lale Karabıyık ve Faik Öztrak yeni MYK'da da yer aldı.