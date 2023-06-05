CHP'de Yeni MYK Belli Oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski MYK üyelerinin istifalarının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Eski üyelerden Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Lale Karabıyık ve Faik Öztrak yeni MYK'da da yer aldı.

CHP'de yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. Eski MYK üyelerinden Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın ve Devrim Barış Çelik yeni MYK'da da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ardından istifalarını sunan MYK üyeleri ile genel merkezde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, basına kapalı yapılan toplantıda eski MYK üyelerine teşekkür etti. Ardından Kılıçdaroğlu, yeni MYK üyelerini belirledi. Daha önce 18 kişiden oluşan MYK'nın yeni listesinde 15 kişi yer aldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerden sorumlu olduğu MYK'da şu isimler yer aldı: