CHP'de üye sayısını artırmak için 'İç Anadolu Masası' kuruldu

CHP'nin az oy aldığı illerdeki oy oranını artırma çalışmaları kapsamında İç Anadolu Masası kuruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yaptığı açıklamada, parti olarak toplumun tüm kesimlerine ulaşacak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu çerçevede bugün İç Anadolu Masası'nın kurulduğunu bildiren Salıcı, masanın kuruluşuna ilişkin, "İç Anadolu Masası ile birlikte az oy aldığımız illerimizde örgüt kapasitesini artırarak oy oranımızı yükseltmeye yönelik yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini ekledik." ifadesini kullandı.

Daha önce Doğu ve Karadeniz masalarını kurduklarını anımsatan Salıcı, bu masaların çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığını ve bu bölgelerde üye sayısında ciddi artış gözlendiğini vurguladı.

Masa 12 ili kapsıyor

Salıcı, İç Anadolu Masası'nın Aksaray, Çankırı, Çorum, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat dahil 12 ili içine aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi de bu illerde üye sayısını artırmaya yönelik çalışmaya başlıyoruz. Çalışma kapsamındaki 12 ilde, 2018 seçimlerinde AKP yüzde 52,9, CHP ise yüzde 13,1 oranında oy almıştı. İç Anadolu Masası üyesi arkadaşlarımız il il, köy köy gezerek çalışma yürütecek. Yapacağımız çalışmalarla hem üye sayımızı hem de oy oranımızı artıracağız. Biz bütün bu çalışmaların, bütün bu motivasyonun sonucunda iktidar olacağımıza inanıyoruz."

Açıklamaya göre, Salıcı, bugün İç Anadolu Masası'nı kapsayan 12 ilin il başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda, kurulan masanın yapacağı çalışmalar ele alındı. İç Anadolu Masası, çalışmalarını CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın koordinatörlüğünde sürdürecek.