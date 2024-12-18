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CHP'de üç isim disipline sevk edildi

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CHP MYK, Muğla Marmaris'teki otel projesi için imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlendiği iddiası üzerine eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki belediye başkan yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

CHP MYK, Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaatı devam eden otel projesine yönelik, imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan eski belediye başkanı ve iki belediye başkanı yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Muğla'nın Marmaris ilçesinin Kızılbük Koyu'ndaki SİNPAŞ GYO'ya ait otel inşaatına yönelik tartışmalar ele alındı. Genel Başkan Özel'in talimatıyla oluşturulan dört kişilik inceleme heyetinin ön inceleme raporu da toplantıda değerlendirildi.

ÜÇ İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu kapsamda, inşaata yönelik imar mevzuatına ve kurallara aykırı ruhsatlandırma işlemlerinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk, kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edildi.

SEÇİMLERE İKİ GÜN KALA 33 YENİ RUHSAT

Yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmeyen Oktay'ın yerel seçimlere iki gün kala projenin genişlemesinin önünü açan imar yönetmeliklerine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlediği de öğrenildi.

İNCELEMELER DEVAM EDECEK

Parti kaynakları, konuyla ilgili incelemelerin detaylı olarak devam edeceğini ve ortaya çıkacak bilgilere göre gerekli adımların kararlılıkla atılacağını bildirdi. Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararları üzerine otel projesinin yapı ruhsatlarını iptal etmiş ve inşaatı mühürlemişti.

CHP'de üç isim disipline sevk edildi
Kaynak: ANKA / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Adam ununu eleyip eleğini asmış, bu saatten sonra ihraç etsen ne olur etmesen ne olur, demekki neymiş fırsatını bulan cebini doldurma peşindeymiş, partisi görüşü farketmiyor

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

ORMAN YANGINLARIDAN DEVLETE ÇAMUR ATANLAR UTANIR MI BİLMEM

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Haber YorumlarıMGk:

Parti ayırt etmeksizin (işin için de biri olarak söylüyorum) tüm belediyeler rant kapısı olmuş.. Bence sistem tümüyle yenilenmeli imar konusun da farklı bir modele geçilmeli

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