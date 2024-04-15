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CHP'de TBMM grup başkanvekilliği için seçim tarihi belirlendi

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CHP'de TBMM grup başkanvekilliği için 18 Nisan'da seçim yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, CHP TBMM Grubu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'dan boşalan grup başkanvekilliği için 18 Nisan Perşembe günü toplanacak.

Toplantıda, grup başkanvekilliğinin yanı sıra daha önce Grup Yönetim Kuruluna seçilen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'ten boşalan Grup Disiplin Kurulu üyelikleri için de seçime gidilecek.

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Kaynak: AA / Politika

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