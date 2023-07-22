CHP'de tartışmalı çevrimiçi toplantıdan sonra ilk toplantı (2)

TOPLANTI SONA ERDİ

CHP'nin belediye başkanları toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat 20 dakika sürdü. 36 belediye başkanının katılmadığı toplantının ardından resmi açıklama yapılmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, genel merkez çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıda öz eleştiriler yapıldığını söyledi. Büyükerşen, şunları söyledi:

Büyükerşen, değişim konusunun toplantıda gündeme geldiğini ifade ederek, "Gerilim yaşanmadı. Ben bana göre yaşanmadı. Ama 'yaşandı' diyenler olabilir mi? Bilmem. Yoksa genel başkan çok detaylı açıklamalar yaptı. ve o açıklamalar yapılırken de ben dahil düşündüm ki o konuların hiç fazla üzerinde durmamışız. Hakikaten bilmediğimiz çok şey var. İletişim kopukluğumuz var. Sadece gazetelerde, medyada karşılıklı görüşmelere gitmemiz de doğru bir şey değilmiş. Ayrışım falan çıkmadı gördüğüm kadarıyla. Yani hepimiz şapkamızı önümüze koyduk, düşündük. Genel başkan bir kere şimdiye kadar yaptığımız eleştiriler, yapılan eleştirilere çok detaylı cevaplar verdi. ve öyle cevaplar verdi ki karşısında aksini iddia etmemiz söz konusu olamazdı" ifadelerini kullandı.