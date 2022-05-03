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CHP'de partililerle bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Barış Gündoğan - Politika
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CHP'de partililerle bayramlaşma programı düzenlendi

CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.

CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.

Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programına öğle saatlerinde verilen arada, genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.

Programa Nazlıaka ve bazı milletvekillerinin yanı sıra Parti Meclisi üyeleri ve Gençlik Kolları MYK üyeleri katıldı.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Ramazan Bayramı, Aylin Nazlıaka, Politika, Haberler

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