CHP'de parti içi bayramlaşma programı düzenlendi

CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.

CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programına öğle saatlerinde verilen arada, genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.

Programa Karabıyık ve bazı milletvekillerinin yanı sıra Parti Meclisi üyeleri ve Gençlik Kolları MYK üyeleri katıldı.