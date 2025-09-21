CHP'de Olağanüstü Kurultay: Genel Başkan, PM ve YDK Üyeleri Seçiliyor

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda, Genel Başkan, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimine geçildi.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, CHP 22. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasının ardından Divan Başkanı Murat Emir söz alarak, oluşan zaruret nedeniyle güvensizlik oylaması yaptıracağını söyledi.

Emir, delegelerin parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayı topladığını anımsatarak şöyle konuştu: "48'inci maddenin 5'inci fıkrası gereğince seçim yapılabilmesi, sandıkta tekrar bu iradenin yenilenebilmesi için 'güvensizlik oylaması' yapılması zarureti var. Bu usulü bir zaruret. Bu nedenle ayrı ayrı oylarınıza sunacağım."

Emir, daha sonra Genel Başkan, PM ve YDK üyeleri hakkında ayrı ayrı yapılan güvensizlik oylamasının, oy çokluğuyla kabul edildiğini bildirdi.

Seçimler blok liste ile yapılacak

Devamında bazı kurultay delegeleri, seçimlerin blok liste usulü ile yapılması için Divan Başkanlığına önerge verdi. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Murat Emir, Genel Başkan adaylığı için verilen 15 dakikalık sürenin sonlandığını bildirdi. Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak seçime girecek.

Murat Emir ardından, seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti.

Genel Başkanlık oylaması 1 saat sürecek

Genel Başkan seçiminin ardından PM ve YDK üyeliği için de ayrıca seçim yapılacak.

Genel Başkanlık için oylama 11.55'te başlarken ve 13.00'e kadar sürecek.

Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 911 kurultay delegesi sandığa gidecek. Tedbiren görevden uzaklaştırılan İstanbul delegeleri ile milletvekili olmayan Parti Meclisi üyesi delegeler ise oy kullanmayacak.

Bu arada Genel Başkan Özgür Özel, başkanlık seçimlerinde 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.