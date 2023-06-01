CHP'de MYK üyeleri istifasını sundu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından istifasını sundu. MYK Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi ve istifaların üzerine yarın kesin kararın CHP tarafından sözlü ya da yazılı olarak duyurulması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından istifasını sundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından MYK Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.

Edinilen bilgilere göre, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve yol haritasının ele alındığı toplantıda MYK üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarını sundu. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu istifalara olumlu yaklaştığı belirtildi. İstifaların üzerine ise yarın kesin kararın CHP tarafından sözlü ya da yazılı olarak duyurulması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK üyelerini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. CHP'de Parti Meclis toplantısı ise 3 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. - ANKARA