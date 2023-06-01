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CHP'de MYK toplantısı sona erdi

CHP'de MYK toplantısı sona erdi

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından MYK Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Saat 13.40'da başlayan MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve yol haritası ele alındı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından MYK Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Saat 13.40'da başlayan MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve yol haritası ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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