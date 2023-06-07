CHP'de milletvekili adayları artık ön seçimle belirlenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerinin ortak mutabakatıyla milletvekili adaylarının artık ön seçimle seçileceğini açıkladı. Erdem, bu kararın CHP emektarları tarafından heyecanla beklenildiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin ortak mutabakatıyla milletvekili adaylarının artık ön seçimle seçileceğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Erdem, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerinin ortak

mutabakatıyla adayların ön seçimle belirlenmesine karar verdiklerini dile getirerek, "MYK'mızın ilk önemli kararlarından biri budur. Parti sözcümüzün dün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri de bu olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi emektarlarının bunu heyecanla beklediğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Biz her şart ve koşulda bütün yurttaşlarımızın her türlü fikir ve düşünce hürriyetinin teminatıyız"

Sosyal medyada kendilerine yönelik eleştiri ve tepkileri dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Erdem, "Biz her şart ve koşulda bütün yurttaşlarımızın her türlü fikir ve düşünce hürriyetinin teminatıyız. Önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi başarıları elde edebilmek için bütün eleştirileri dikkatle masaya yatıracağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA