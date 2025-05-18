CHP'de Meclis Başkanvekili ve Grup Başkanvekilleri Seçimi 23 Mayıs'ta Yapılacak

CHP'de, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak grup başkanvekilleri ile Meclis Başkanvekili ve katip üyelerinin belirlenmesi için 23 Mayıs'ta seçim yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP TBMM Grubu, haziranın ilk haftasında TBMM Genel Kurulu'nda yapılması planlanan ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

CHP Grubu, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde parlamentoda görev alacak üç grup başkanvekili ile Meclis Başkanvekili ve Başkanlık Divanı'nda görev alacak üç katip üyenin belirlenmesi amacıyla 23 Mayıs'ta kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması beklenen toplantıda, grup yönetimi ve Meclis Başkanlık Divanında görev alacak isimlerin belirlenmesi için seçim yapılacak.

CHP'de Grup Başkanvekili olarak görevlerini sürdüren İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile TBMM Başkanvekili görevine devam eden Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve katip üyeler, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'ten oluşan 7 kişilik listede bazı isimlerin değişmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okuttuğu için bir süredir Meclis Başkanlık Divanı'nda görev verilmeyen TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, bu göreve yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği de 23 Mayıs'taki kapalı grup toplantısında belli olacak.

Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, ikinci devre TBMM Başkanlığı için aday olması bekleniyor.