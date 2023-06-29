CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programına öğle saatlerinde verilen arada, genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı. Programa Nazlıaka ve bazı milletvekillerinin yanı sıra Parti Meclisi üyeleri ve Gençlik Kolları MYK üyeleri katıldı.