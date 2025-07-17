CHP'de İlçe ve İl Kongreleri Takvimi Açıklandı

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CHP, ilçe delege seçimlerinin 13 Ağustos'ta başlayacağını ve ilçe kongrelerinin 13 Eylül, il kongrelerinin ise 5 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

CHP'de ilçe ve il kongreleri takvimi sürecinin ağustosta ilçe delegesi seçimiyle başlayacağı bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partinin olağan işleyişi gereğince ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başladı.

Bu kapsamda ilçe kongresi delege seçimleri 13 Ağustos'ta başlayacak.

Açıklamada, ilçe kongrelerinin 13 Eylül'de, il kongrelerinin ise 5 Ekim'de başlayacağı, sürecin 5 Kasım'da tamamlanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
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