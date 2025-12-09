CHP Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, son dönemde partiye yönelik ifadeleri sebebiyle CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini bildirdi.

CHP'nin yeni MYK üyeleri, 39. Olağan Kurultayı'nın ardından ilk kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kurultay'ın ardından MYK'de CHP sözcüsü olarak görevlendirilen Zeynel Emre, devam eden toplantının gündemine ilişkin parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, emekçiyi, üreteni, esnafı, çiftçiyi, gençleri, kadınları ve çocukları düşünerek Türkiye'yi geleceğe hazırlamak üzere Kurultay'ı tamamladıklarını söyledi.

Emre, bazı CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasını eleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna değinen Emre, "Muhittin Böcek'in tutuklu yargılanmasını gerektirecek hiçbir unsur yoktur. Hayati tehlikesi vardır. Eğer hayatına bir şey olursa bunun birinci sorumlusu AK Parti iktidarıdır." dedi.

Emre, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılanmasına ilişkin, "O tarih itibarıyla yetkili olmayan, öğrenci olan İmamoğlu'nu ceza hukuku anlamında suçlamak hukuk katliamıdır. Kendisiyle birlikte diploması iptal edilen kimseler arasında sadece Sayın İmamoğlu'na dava açılması da bu davada ne kadar siyasi saikle hareket edildiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütçenin halkla uzaktan yakından ilgisi yoktur"

CHP Sözcüsü Emre, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerinin sürdüğünü anımsattı.

"Bu bütçe, bizim nezdimizde halkın, milletin bütçesi değildir. Bu bütçe, bir avuç sermayenin ve onunla birlikte ayakta kalmaya çalışan AK Parti'nin bütçesidir. Bütçenin halkla uzaktan yakından ilgisi yoktur." görüşünü savunan Zeynel Emre, bütçeyi, eğitim, gençlik, yapılaşma, çevre, ulaştırma gibi alanlara ayrılan paylar üzerinden eleştirdi.

Emre, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı gereği işçinin hakkını koruyabilecek bir komisyon olmadığını da ileri sürdü.

Asgari ücrete ilişkin partisinin önerisini paylaşan Emre, şunları kaydetti:

"Biz diyoruz ki ne olursa olsun asgari ücretlinin maaşı 39 bin lira olmalıdır. Bu bile azdır ama en azından bir nefes aldırır. Burada da bir adil teşvik modeli öneriyoruz. 1 ve 10 arasında çalışanı olan işletmelere 10 bin 540 lira teşvik verelim. 10 ve 49 arası çalışanı olanlara 8 bin 400 lira ve 50 üzerinde çalışanı olan işletmelere 5 bin 100 lira asgari ücret desteği verelim. Bu sayede hem küçük esnafları, KOBİ'leri desteklemiş oluruz hem de bir denge oluşturmuş oluruz."

Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildi

Konuşmasının ardından Emre'ye, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın partiye yönelik eleştirel ifadelerinin MYK'de gündeme gelip gelmediği soruldu.

Toplantıda Çakır'ın ifadelerinin görüşüldüğünü aktaran Emre, şunları söyledi:

"Uzunca bir süredir Genel Başkanımız çok büyük hoşgörü gösterdi. Protesto eden, kızan, tepki gösterenlere, bir yerde anlayabilir miyiz, duygusunu yakalayabilir miyiz, sürece katabilir miyiz çabasını çok gösterdi ama bazı şeylerin bir sınırı var. MYK tarafından o milletvekilimiz PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi ve PM buna ilk toplantıda karar verecek."