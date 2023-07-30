CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Uygulaması İl ve İlçe Yönetimlerine de Yayılıyor

CHP, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı uygulamasını il ve ilçe yönetimlerinde de hayata geçirmek için hazırlıklara başladı. Parti tüzüğüne göre kongrelerde belirlenen bilişim sorumlusu, internet sistemi ve dijital işlerin sağlıklı yürütülmesi ve teknolojik imkanların kullanılması konusunda görev yapacak.

CHP'de, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı uygulamasının, il ve ilçe yönetimlerinde de hayata geçirilmesi için hazırlıklara başlandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik ve Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu imzası ile partinin tüm il ve ilçe başkanlıklarına 25 Temmuz'da bir genelge gönderildi.

Genelgede, bilişimden sorumlu il ve ilçe başkan yardımcısı olarak görev yapabilecek kişilere kongrelerdeki yönetim listelerinde yer verilmesinin önemine işaret edildi.

Parti tüzüğünün 18. maddesi uyarınca, kongrelerde oluşan il ve ilçe yönetim kurullarında birer bilişim sorumlusunun belirlendiği hatırlatılan genelgede, bu yönetim kurulu üyesinin, partinin internet sisteminin ve dijital işlerin sağlıklı yürütülmesi ve teknolojik imkanların kullanılması konusunda görevleri olduğu aktarıldı.

Genelgede, "Partimizin internet sistemini ve mobil uygulamalarını kullanabilecek düzeyde bilişim okuryazarlığı olan, Word ve Excel programlarına hakim olup il ve ilçe yönetimlerinde 'bilişimden sorumlu il/ilçe başkan yardımcısı' olarak görev yapabilecek kişilere kongrelerdeki yönetim listelerinde yer verilmesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İlçe ve il kongrelerinde, blok liste ile seçime gidilmesi halinde bu hususun dikkate alınarak tarif edilen niteliklere haiz en az bir kişiye yönetim listelerinde yer verilmesinin önerildiği genelgede, çarşaf liste ile seçime gidilmesi halinde ise bu özelliklere sahip en az bir partilinin seçilmesinin sağlanması amacıyla desteklenmesi tavsiyesinde bulunuldu.