CHP'de Belediye Başkanları Gözaltına Alındı

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Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanları, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP'de Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Gözaltıların ardından CHP'de MYK Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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