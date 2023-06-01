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CHP'de beklenen MYK toplantısı başladı

CHP'de beklenen MYK toplantısı başladı

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı başladı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları değerlendirilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde saat 13.40'da başladı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları değerlendirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu Politika Haberler

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