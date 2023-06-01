CHP'de beklenen MYK toplantısı başladı
Politika Haberleri
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı başladı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları değerlendirilecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde saat 13.40'da başladı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları değerlendirilecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika