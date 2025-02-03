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CHP, Cumhurbaşkanı Adayını Ön Seçimle Belirleyecek

CHP, Cumhurbaşkanı Adayını Ön Seçimle Belirleyecek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, partisinin cumhurbaşkanı adayını en geniş katılımla belirleyeceğini açıkladı. Yücel, kamuoyu yoklamalarına göre bu kararın büyük destek bulduğunu belirtti ve partiye online üyeliklerin 40 kat arttığını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararına ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayının ne şekilde belirleneceği zaten yasada açıkça düzenlenmiş ama orada bizim yapmak istediğimiz, en geniş katılımla, CHP'nin üyelerinin hepsine sorarak en demokratik ve katılımcı yöntemle adayımızın belirlenmesi." dedi.

Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken basın toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılının yaklaştığını anımsatan Yücel, kentleri, ekonomik ve sosyal olarak ayağa kaldıracak adımların atılmadığını ileri sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya da değinen Yücel, şunları söyledi:

"İstanbul'daki 8 binin üzerinde bilirkişi var. CHP'li belediyelerin dosyalarında her ne hikmetse hep aynı kişi atanıyor. Bu adamın bu dosyalarda bilirkişi olma yetkinliği bile yok, TÜRMOB dahil hiçbir meslek odasında kaydı yok. Ama her ne hikmetse CHP'li belediyeleri hedef alan bütün soruşturma dosyalarında bilirkişi."

"Online üyeliklerde 40 kat artış olduğunu görüyoruz"

Yücel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi kararının, yaptıkları kamuoyu yoklamalarına göre büyük bir memnuniyet yarattığını belirterek, "Kamuoyu araştırmalarına göre, yöntemin CHP seçmeninde yüzde 90'ın üzerinde, AK Parti seçmeninde yüzde 44,5 oranında, MHP seçmeninde de yüzde 61,5 oranında destek bulduğunu görüyoruz." dedi.

Partinin yetkili isimlerince, ön seçimin nasıl yönetileceğine ilişkin bir yönerge hazırlandığı bilgisini veren Yücel, partiye üyeliklerde de artış yaşandığını bildirdi.

Yücel, "Online üyeliklerde 40 kat artış olduğunu görüyoruz. Manuel üyeliklerde de ciddi bir artış var. Birçok ilimizde üye kayıt formları bitmiş durumda. Genel Merkezimizce yeni üye formları basılarak hızlı bir şekilde il örgütlerimize gönderilecek." bilgisini paylaştı.

"Harbiye brövenize vedanız, geçici bir süre içindir"

Yücel, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin görüntüleri sebebiyle haklarında disiplin soruşturması açılan teğmenlere, "silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verilmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu yargılama bir disiplinsizlik, bir emre itaatsizlik yargılaması değildir. Bu yargılama Mustafa Kemal'in askerlerinin yargılanmasıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli üniformalarıyla, dik bir duruşla savunmaya giden teğmenlerimize sesleniyoruz; Sizinle gurur duyuyoruz. 85 milyonun vicdanında mahkum olan sizler değil, size bu haksızlığı ve hukuksuzluğu yapan Cumhuriyet düşmanlarıdır. Harbiye brövenize vedanız, geçici bir süre içindir. Bu da CHP'nin size şeref sözüdür."

"Ön seçimden kastımız, sandık sonuçlarına uyulması"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını erken belirleme yöntemiyle ilgili eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri sorulan Yücel, şu yanıtı verdi:

"Sürecin işletilmesi, yöntemin belirlenmesi elbette eleştirilebilir, eleştirilere saygı duyarız. Ancak CHP bugün 'erken seçim değil, derhal seçim' diyen, '2025 yılı içerisinde milletin önüne sandık gelecek' diyen bir partidir. Cumhurbaşkanı adayının, belli bir kişi ya da kurul tarafından değil, en geniş katılımla, en demokratik yöntemle, bütün üyelere sorularak belirlenmesi de çok doğru ve gereklidir."

Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşüne ilişkin soruyu ise "Bir siyasi parti liderinin partimize geçişiyle ilgili süreci, takvimi ve yöntemi, Sayın Genel Başkanımızın açıklaması daha doğrudur." diye yanıtladı.

CHP'nin ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirlemesine yönelik eleştirilerin sorulması üzerine Yücel, şunları söyledi:

"Ön seçimden kastımız, sandık sonuçlarına uyulması. Hukuk tartışması burada gereksizdir. Cumhurbaşkanı adayının ne şekilde belirleneceği zaten yasada açıkça düzenlenmiş ama orada bizim yapmak istediğimiz, en geniş katılımla, CHP'nin üyelerinin hepsine sorarak en demokratik ve katılımcı yöntemle adayımızın belirlenmesi. Sonraki süreç zaten yasaların gösterdiği şekilde, seçim takvimi açıklandığında işleyecektir."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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