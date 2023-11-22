CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, yerel seçimlerde aday belirleme yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Atay, eğilim yoklaması ile yerel yönetim adaylarının belirlenmesinin daha güçlü bir seçim süreci sağlayacağını ifade etti ve anket firmalarının insafına terk edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yerel seçimlerde kimlerin aday gösterileceği ve aday belirleme yöntemleri tartışılırken, CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, "Çukurova ilçesi, eğilim yoklamasına en uygun ilçelerden biri. Bizi anket firmalarının insafına terk etmemeleri gerekiyor" dedi. Atay, ilçe yönetimi olarak bu yönde aldıkları kararı da duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri belirlendi. CHP; İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkan adaylarını, 'memnuniyet anketi' ile örgüt yöneticileri, il milletvekilleri ve parti yöneticilerinin görüşleri alınarak büyük ölçüde eğilim yoklaması ile belirleyecek. Seçim takviminin uygun olması halinde, CHP'nin çok güçlü olduğu bazı yerlerde önseçim seçeneği de gündemde.

"Çukurova'da eğilim yoklaması ile yerel yönetim adaylarının belirlenmesi halinde seçimlere daha güçlü gireceğimize ve seçimleri kazanarak çıkacağımıza inanıyoruz" diyen CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"EĞİLİM YOKLAMASI DOĞRU BİR YAKLAŞIM"

"Siyasi parti başkanlarının demokratik yollarla değişebileceğini, parti içi yarışın gelişmeyi, çalışmayı ve heyecanı artırabildiğini, bu kurultay sonucu ile CHP tüm topluma göstermiştir. Genel başkan değişikliği parti tabanında olumlu karşılanmış, seçmende umut ve heyecan yaratmıştır.

Bilindiği üzere önümüzde yerel seçimler bulunuyor. Bu süreçte en önemli sorun, yerel yönetim adaylarının belirlenmesidir. Kurultay sürecimize damga vuran ve delegede karşılık gören önseçim yönteminin uygulanmasını biz de benimsiyoruz. Buna bağlı olarak, Sayın Genel Başkan'ımızın açıklamalarında belirttiği üzere, yasal norm ve kampanya süresi ile ilgili doğacak sıkıntılar nedeniyle, sonuçlarına uyulmak kaydı şartı ile tüm üyelere açık ve seçim kanunlarına uygun olarak yapılacak eğilim yoklaması önerisini de doğru bir yaklaşım olarak görüyoruz.

"ANKET FİRMALARININ İNSAFINA TERK ETMEYİN"

Çukurova ilçesi, eğilim yoklamasına en uygun ilçelerden biri. Bizi anket firmalarının insafına terk etmemeleri gerekiyor.

Gerçekleştirilen son üç seçimde de Adana ili içerisinde CHP'nin en yüksek oy oranlarına ulaşan ilçemiz, Çukurova'dır. Sosyoekonomik, sosyokültürel yapısı ve üye profiliyle Çukurova İlçe Belediye Başkanı adayı ve belediye meclis üyesi adaylarının, tüm üyelere açık ve sonuçlarına uyulmak kaydı ile yapılacak eğilim yoklaması yolu ile seçilmesine en uygun ilçemizdir.

Yukarıda açıkladığımız ve gerçek demokrasi için örgütlü toplum anlayışının temelini oluşturan 'yönetici adaylarının, aday gösterileceği partinin üyeleri tarafından belirlenmesi ve seçilmesi anlayışını yerleştirmek', siyasi partilerde çalışan parti emekçilerinin de karar süreçlerine katılımlarını sağlayarak demokrasi anlayışını içselleştirmek amacıyla; CHP Çukurova İlçe Yönetim Kurulu olarak, partililerimizin de talepleri doğrultusunda oybirliği ile aşağıdaki kararı almış bulunmaktayız:

'31Mart 2024 tarihinde ülke genelinde yapılacak yerel seçimler öncesinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a uygun olarak önseçim veya eğilim yoklaması kararı, tarihinden 6 ay önce partiye kayıt işlemi tamamlanmış tüm CHP Çukurova üyelerine açık şekilde yapılarak, CHP Çukurova Belediye Başkanı adayı ve belediye meclis üyesi adaylarının ilçemizde önseçim yolu ile belirlenmesine;

Bunun mümkün olmadığı takdirde, sonucuna uymak kaydı şartı ile ve kayıtlı üyelerle yapılacak eğilim yoklaması yöntemi ile belirlenmesine;

Bu iradenin gerçekleşmesi için parti kamuoyu ve genel merkez nezdinde gerekli çalışmanın yapılmasına oybirliği ile karar vermiş bulunuyoruz.' "