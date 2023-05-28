CHP Çankaya İlçe Başkanlığı: Akp'liler Milletvekilleri ile Birlikte Okullara Baskın Yapıyor

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, seçim ve sandık güvenliğine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AKP'lilerin milletvekilleri ile birlikte okullara baskın yaptığını belirtti ve tüm partilileri oy kullandıkları sandıklara sahip çıkmaya davet etti.

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, "AKP'liler, milletvekilleri ile birlikte 30'ar 40'ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor. Tüm partililerimizi oy kullandıkları sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Vatanını seven sandığa gelsin" açıklamasını yaptı.

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, seçim ve sandık güvenliğine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"AKP'liler Milletvekilleri ile birlikte 30'ar 40'ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor. Tüm partililerimizi Oy kullandıkları sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Vatanını seven sandığa gelsin."