CHP, Can Atalay'ın AYM kararını görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP Grup Başkan Vekil Ali Mahir Başarır, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen ve vekilliği düşürülen Gezi davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki AYM kararını görüşmek üzere TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını hatırlatarak, "Salı günü Meclis'in toplanmasını bekliyoruz" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemin görüntülerinin her yönüyle incelendiği açıklamasına ilişkin, "Ben buradan, Milli Savunma Bakanı'na seslenmek isterim, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen asker, bürokrat, memur ya da çalışanlarda bir problem vardır. Bu teğmenlerle ilgili inceleme yapılmasını isteyenler incelenmelidir. Ben bunun doğru olmadığına inanmak istiyorum. Ama eğer Milli Savunma Bakanının incelemesi gereken bir durum varsa; Menzil'in, İsmailağa'nın, geçmişte FETÖ'nün verdiği listeleri kamuya yerleştiren, Sağlık, Adalet, Milli Savunma Bakanlığı'nda görev verenlerdir. Oradaki teğmenlerin hepsi, yeminlerinden hemen sonra kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde vatanını, bizleri koruyacaktır. Onları tartışmak, haklarında darbe algısı oluşturmak, en hafif tabiriyle utanmazlıktır. FETÖ gerçeğini gördük; ama bundan hiçbir ders almayanlar, aynı hızla ve sadece kulvar değiştirerek Menzil ve İsmailağa gibi holding gibi çalışan yapılara devleti teslim etmeye kalktı. Asıl incelenmesi gereken bunları yapanlardır. Onların adına devlette görev yapanlardır. O yüzden biz bu askerlerin, bu çocukların sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Başarır, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Can Atalay hakkında görüşeceklerini belirterek, "Anayasal bir kriz var. Sonuçta Meclis'in bir itibarı var. Aramızda olması gereken bir arkadaşımız şu anda cezaevinde. Can Atalay'ın burada olması gerekiyor ve bu sorumluluğunun da kendisinde olduğunu Numan Bey'e hatırlatacağız. İçtüzük ve Anayasa net, salı günü Meclis'in toplanmasını bekliyoruz. Geçen oturumda bu kararı okumadılar, bari İçtüzük ve Anayasa'nın bize verdiği toplantı hakkının engellememesi gerektiğini söyleyeceğiz, uyarılarımızı yapacağız. O yanlış kararı, vekili olan Bekir Bozdağ okudu, düzeltmek de Numan Bey'e düşüyor. Bu itibarsızlığı, bu yanlışı, hukuksuzluğu Meclis kaldıramıyor. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bu konudaki çekincelerimizi, isteklerimizi, anayasal beklentilerimizi ileteceğiz" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in başkanlık ettiği CHP heyetinin, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geleceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,