Üye Girişi
Haberler

CHP, Can Atalay'ın AYM kararını görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen ve vekilliği düşürülen Gezi davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki AYM kararını görüşmek üzere TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını hatırlatarak, 'Salı günü Meclis'in toplanmasını bekliyoruz' dedi.

CHP Grup Başkan Vekil Ali Mahir Başarır, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen ve vekilliği düşürülen Gezi davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki AYM kararını görüşmek üzere TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını hatırlatarak, "Salı günü Meclis'in toplanmasını bekliyoruz" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemin görüntülerinin her yönüyle incelendiği açıklamasına ilişkin, "Ben buradan, Milli Savunma Bakanı'na seslenmek isterim, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen asker, bürokrat, memur ya da çalışanlarda bir problem vardır. Bu teğmenlerle ilgili inceleme yapılmasını isteyenler incelenmelidir. Ben bunun doğru olmadığına inanmak istiyorum. Ama eğer Milli Savunma Bakanının incelemesi gereken bir durum varsa; Menzil'in, İsmailağa'nın, geçmişte FETÖ'nün verdiği listeleri kamuya yerleştiren, Sağlık, Adalet, Milli Savunma Bakanlığı'nda görev verenlerdir. Oradaki teğmenlerin hepsi, yeminlerinden hemen sonra kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde vatanını, bizleri koruyacaktır. Onları tartışmak, haklarında darbe algısı oluşturmak, en hafif tabiriyle utanmazlıktır. FETÖ gerçeğini gördük; ama bundan hiçbir ders almayanlar, aynı hızla ve sadece kulvar değiştirerek Menzil ve İsmailağa gibi holding gibi çalışan yapılara devleti teslim etmeye kalktı. Asıl incelenmesi gereken bunları yapanlardır. Onların adına devlette görev yapanlardır. O yüzden biz bu askerlerin, bu çocukların sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Başarır, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Can Atalay hakkında görüşeceklerini belirterek, "Anayasal bir kriz var. Sonuçta Meclis'in bir itibarı var. Aramızda olması gereken bir arkadaşımız şu anda cezaevinde. Can Atalay'ın burada olması gerekiyor ve bu sorumluluğunun da kendisinde olduğunu Numan Bey'e hatırlatacağız. İçtüzük ve Anayasa net, salı günü Meclis'in toplanmasını bekliyoruz. Geçen oturumda bu kararı okumadılar, bari İçtüzük ve Anayasa'nın bize verdiği toplantı hakkının engellememesi gerektiğini söyleyeceğiz, uyarılarımızı yapacağız. O yanlış kararı, vekili olan Bekir Bozdağ okudu, düzeltmek de Numan Bey'e düşüyor. Bu itibarsızlığı, bu yanlışı, hukuksuzluğu Meclis kaldıramıyor. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bu konudaki çekincelerimizi, isteklerimizi, anayasal beklentilerimizi ileteceğiz" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in başkanlık ettiği CHP heyetinin, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geleceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ali Mahir Başarır Tbmm Genel Kurulu Milletvekili Politika Güncel Hukuk Hatay

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler
Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

Sosyal medyadaki iddia Soylu'yu küplere bindirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galler Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı resmi maç mı? Levent Mercan UEFA listesinde yok mu, listeye yazılmadı mı? Oğuz Aydın UEFA listesinde yok mu, listeye yazılmadı mı? Türbülansa girmek ne demek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi? FM 24 Sistem Gereksinimleri 2024 6 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Yengeç burcu yorumu! 6 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Görev Başında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görev Başında filmi ne zaman, nerede çekildi? Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi?
title