CHP Bursa Milletvekili Adayı Mehmet Atmaca: Halkın sandık güvenliğiyle ilgili ciddi bir endişesi var

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa Milletvekili Adayı Mehmet Atmaca, esnaf ziyaretleri sırasında yurttaşların sandık güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiğini belirterek, "Halkın sandık güvenliğiyle ilgili ciddi bir endişesi var. Bu da maalesef mevcut hükümetin ve idarenin zaafıdır aslında. Ama Millet İttifakı olarak bunula ilgili her türlü önlem alınmıştır. O yüzden bu seçimde milletimiz oyuyla ilgili hiçbir endişe duymasın. Sadece oyunu kullansın yeterli. Biz bunlara sahip çıkacağız inşallah" dedi.

CHP'nin Bursa'da Saadet Partisi kontenjanından 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Atmaca, İhsaniye Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Atmaca'nın ziyaretleri sırasında yurttaşlar 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak başarılar diledi.

Atmaca'nın ziyaret ettiği bir yurttaş, "Şartlar zor değil, ağır. Sözün sonlarını yaşıyoruz. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" dedi.

"2 BİN YILDA 500 TANE DEVLET BAŞKANI GÖRDÜK YIKILMADIK, BU KEZ DE YIKILMAYIZ"

Başka bir esnaf ise şunları söyledi:

"Ben işletme sahibiyim. Öncelikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu tebrik ediyorum. Hakikaten Temel Bey çok onurlu bir duruş sergiledi, tabuları yıktı. Temel Karamollaoğlu önyargıları yıktı. Yıllardır süregelen CHP-muhafazakar-milliyetçi arasındaki putların hepsini yıktı. Bunun için tebrik ederim Temel Bey'i. Oyumuz her zaman tabi ki Millet İttifakı'na. İnşallah bu saltanatı yıkacağız. Kimseden bir korkumuz yok Allah'a şükür, kimseye minnetimiz de yok. Bu ülke 2 bin yıldan beri 500 tane devle başkanı görmüş, yıkılmamış. Bu da gitse yıkılmaz."

Bir başka vatandaş ise, "Sandıklara sahip çıkalım. Biz oy veriyoruz, sonuçlar bambaşka çıkıyor. Sandıklarda seçimlere güvenimiz kalmadı. Lütfen, çok ciddi bir şekilde sandıkların güvenliğinin sağlanması lazım."

"BURSA'DAKİ DEĞİŞİM TÜRKİYE ORTALAMASINI GÖSTERECEK"

Saha çalışmalarına yönelik ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan Atmaca ise şöyle konuştu:

"Bursa genel siyaset olarak Türkiye ortalamasını tarif eden bir yer. Her seçimde ülke ortalamasına yakın sonuçlar elde ediliyor. Ben yaklaşık 15 seçimde aktif çalıştım. Bu seçim kadar insanların tavırlarını net ifade ettiği başka bir seçim yaşamadım. Millet İttifakı'na ciddi bir ilgi ve alaka var. Dönüşüm başladı, 15 Mayıs'ta bahar gelecek inşallah.

"200 ESNAF GEZDİK, SADECE İKİSİ MUHALİF SÖZ SÖYLEDİ"

Nilüfer'de yaklaşık 200'e yakın esnaf gezdik. Sadece iki kişi muhalif söz söyledi. Geri kalan hepsi bizi desteklediğini, oy vereceklerini ifade etti. Bursa, Allah'ın izniyle hem milletvekilliğinde hem de Cumhurbaşkanlığı'nda Millet İttifakı'nı destekleyecek. Bu da ülkenin genelini yansıtmış olacak diye düşünüyorum. Biz özellikle milletvekilliğinde de 360'ı geçecek gibi görüyoruz. 360'ı da geçip bir an evvel Anayasa değişikliğiyle bu ceberut sistem olan Cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmuş olacağız. Daha demokratik, şeffaf, denetlenebilir, kuvvet ayrılıklarının korunduğu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmiş olacağız.

"HALKIN SANDIK GÜVENLİĞİ KORKUSU VAR"

Halkın sandık güvenliğiyle ilgili ciddi bir endişesi var. Bu da maalesef mevcut hükümetin ve idarenin zaafıdır aslında. Ama Millet İttifakı olarak bunula ilgili her türlü önlem alınmıştır. Altı siyasi partinin sandık örgütleri bir araya gelerek sandık güvenliğinin sağlanması konusunda bir sürür planlar ve programlar yapılmış, her okulda bir avukatla da bu desteklenecektir. O yüzden bu seçimde milletimiz oyuyla ilgili hiçbir endişe duymasın. Sadece oyunu kullansın yeterli. Biz bunlara sahip çıkacağız inşallah."