CHP Bursa İl Kongresi'nde Nihat Yeşil Başkan Seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Bursa İl Olağan Kongresi'nde 599 delegenin 323'ünün oyunu alan Nihat Yeşil başkan oldu.

CHP 38. Bursa İl Olağan Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. 650'ye yakın delegenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kongrede Turgut Özkan, Nihat Yeşiltaş ve Gürhan Akdoğan başkan adayı olarak yarıştı. 599 oyun kullanıldığı seçimde Nihat Yeşiltaş geçerli oyların 323'ünü alarak CHP Bursa İl Başkanı olurken, Gürhan Akdoğan 152, Turgut Özkan ise 120 oyda Kaldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. - BURSA